Bayern esmaga Auckland e dá largada no Mundial de Clubes 2025

CINCINNATI, Estados Unidos (Reuters) - O Bayern de Munique começou o Mundial de Clubes de forma enfática, com uma demolidora vitória de 10 a 0 sobre o Auckland City neste domingo, enquanto Jamal Musiala marcou seu retorno de uma lesão com um brilhante hat-trick no segundo tempo.

Kingsley Coman abriu o placar aos seis minutos, cabeceando para o gol após um escanteio cobrado por Joshua Kimmich.

Os campeões da Bundesliga então assumiram o controle total com uma sequência de três gols em três minutos.

Thomas Mueller fez o quinto gol pouco antes do intervalo, após assistência de Olise, e o ponta francês marcou seu segundo com um excelente chute curvado de fora da área.

O substituto Musiala fez uma finalização marcante aos 22 minutos do segundo tempo, antes de converter com calma um pênalti que sofreu seis minutos depois e aproveitar um erro da defesa para marcar seu terceiro gol aos 39 minutos.

Mueller também completou sua dobradinha ao selar o placar aos 44 minutos do segundo tempo, com o Bayern registrando a maior vitória da história do Mundial de Clubes masculino.

(Reportagem de Janina Nuno Rios na Cidade do México)