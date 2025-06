Bayern massacra o Auckland e decreta maior goleada da história dos Mundiais

O Bayern de Munique protagonizou um verdadeiro atropelo em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. Os bávaros golearam o modesto Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0, hoje, no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA). Além da liderança momentânea do Grupo C, o resultado garante aos alemães o posto de placar mais elástico em uma edição de Mundial de Clubes.

O Bayern anotou seis apenas no primeiro tempo, com Coman (duas vezes), Olise (duas vezes), Boey e Muller.

Já no segundo tempo, quem brilhou foi Musiala, que deixou um hat-trick e neste momento é o artilheiro isolado do Mundial. Muller, aos 44 minutos do segundo tempo, fechou a conta.

Bayern bateu, com sobras, o recorde do Al Hilal de maior goleada em uma edição de Mundial de Clubes. Em 2021, o time saudita venceu o Al Jazira por 6 a 1.

O Auckland se autodenomina time amador e já esperava uma goleada. Gerard Garriga afirmou, inclusive, que a equipe poderia comemorar caso sofresse até cinco gols.

Os alemães terminaram com impressionantes 32 finalizações, sendo 18 delas na direção do gol. Já o Auckland chutou contra a meta de Neuer três vezes, e apenas uma na direção do gol.

Os bávaros voltam a campo na sexta-feira, às 21h (de Brasília), para encarar o Boca Juniors. Já o Auckland encara o Benfica no mesmo dia, mas às 13h (de Brasília).

Como foi o jogo

Bayern 'jogou sozinho', precisou de apenas 21 minutos para estabelecer a goleada e não parou até o intervalo. Alocado no campo de ataque desde o apito inicial, os Bávaros precisaram de apenas seis minutos para anotar o primeiro da Copa do Mundo de Clubes 2025, com Coman. Sem deixar o modesto Auckland City respirar, o Bayern foi empilhando gols e partiu para o vestiário com um imponente 6 a 0, além de 15 finalizações.

Já o goleiro Neuer virou espectador de luxo, e foi para o intervalo sem sequer aparecer na foto. O time da Nova Zelândia praticamente não cruzou a linha do meio-campo e foi para o vestiário sem finalizar contra a meta do goleiro bávaro, que só tocava na bola quando acionado por companheiros de zaga.

Kompany aproveitou placar para dar rodar elenco, e Kane deixou o campo sem balançar as redes. Com a goleada estabelecida, o comandante bávaro aproveitou para fazer quatro trocas em quinze minutos. Um dos a deixar o campo foi Harry Kane, que parou no goleiro Tracey no primeiro tempo.

Bayern diminuiu o ritmo, mas Musiala aproveitou o retorno aos gramados para anotar hat-trick. Sem jogar desde 4 de abril por uma lesão no tendão da coxa esquerda, o meia entrou na vaga de Kane aos 15 do segundo tempo, aos 22 fez o sétimo do Bayern, aos 28, o oitavo, e aos 38, o novo. Muller fechou a conta aos 44.

Gols

1x0: Aos seis minutos do primeiro tempo, Stanisic cobrou escanteio pela esquerda, Tah cabeceou para o meio e Coman testou firme para anotar o primeiro da Copa do Mundo de Clubes.

2x0: Aos 17 minutos do primeiro tempo, Kimmich levantou na área para Coman, que ajeitou de cabeça. Boey bateu cruzado, e a bola entra no canto esquerdo de Tracey.

3x0: Aos 19 minutos do primeiro tempo, Raphael Guerreiro fez um passe dentro da área para Müller, que tocou para Kane. O inglês não definiu, mas a bola sobrou com Olise, que fez o terceiro. O VAR checou possível impedimento, mas o gol foi validado.

4x0: Aos 21 minutos do primeiro tempo, Kimmich recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Olise, que fez um passe para dentro da área. Coman dominou e finalizou rasteiro para estabelecer a goleada.

5x0: Aos 45 minutos do primeiro tempo, Olise encarou a marcação de Lobo pela direita e cruzou para Müller finalizar de primeira no meio da área e anotar o quinto.

6x0: Aos 48 minutos do primeiro tempo, Boey tocou na meia-direita para Olise, que encarou a marcação, cortou para o meio e chutou colocado de fora da área. A bola entrou no canto direito de Tracey.

7x0: Aos 22 minutos do segundo tempo, Gnabry tocou dentro da área para Müller, que ajeitou. Musiala chutou colocado da meia-esquerda, e a bola entrou no canto esquerdo de Tracey.

8x0: Aos 28 minutos do segundo tempo, Musiala foi derrubado por Den Heijer e o árbitro marcou pênalti. O meia foi para a cobrança e anotou o oitavo.

9x0: Aos 38 minutos do segundo tempo, Tracey errou na saída e entregou nos pés de Musiala. Cara a cara, o camisa 42 finalizou no canto direito e marcou o terceiro gol dele.

10x0: Aos 44 minutos do segundo tempo, Gnabry pegou o rebote dentro da área e cruzou para o meio. Müller finalizou de primeira, e a bola entrou no canto direito de Tracey.

FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City

Data e horário: 15 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

Árbitro: Issa Sy (SEN)

Assistentes: Djibril Camara (SEN) e Nouha Bangoura (SEN)

VAR: Mahmoud Ashour (EGI)

Gols: Comam (Bayern), aos 6 e 21 minutos do primeiro tempo; Boey (Bayern), aos 17 minutos do primeiro tempo; Olise (Bayern), aos 19 e 48 minutos do primeiro tempo; Thomas Muller (Bayern), aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 44 minutos do segundo; Musiala (Bayern), aos 22 e 28 minutos do segundo tempo

Bayern de Munique: Neuer; Boey, Tah, Stanisic (Aznou) e Raphael Guerreiro (Upamecano); Kimmich e Pavlovic; Coman (Karl), Olise (Gnabry), Müller e Kane (Musiala). Técnico: Kompany

Auckland City: Tracey; Murati, Boxall, Den Heijer (Rogers), Mitchell e Lobo (Lagos); Ilich e Garriga (Zhou); Bevan, Manickum (Kilkolly) e Yoo (De Vrier). Técnico: Paul Posa