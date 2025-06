Atlético-GO e Coritiba fazem jogo truncado e empatam sem gols pela Série B em Goiânia

Apesar de algumas boas chances criadas, principalmente nos minutos iniciais, Atlético-GO e Coritiba ficaram no 0 a 0 neste domingo, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

O Atlético-GO, que vinha de vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, não conseguiu embalar uma sequência positiva para se aproximar do pelotão da frente. Com o empate, o time goiano chega a 15 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Já o Coritiba ampliou sua sequência invicta para cinco jogos e garantiu a permanência no G-4 da Série B. Com 21 pontos, o time foi beneficiado pela derrota do Cuiabá para o Novorizontino por 3 a 0 e assumiu a quarta colocação ao levar vantagem no saldo de gols: 4 a 2.

O confronto entre Atlético-GO e Coritiba começou em ritmo acelerado, com ambas as equipes buscando o ataque e criando boas chances nos minutos iniciais. Apesar da movimentação ofensiva, faltou precisão nas finalizações para que o placar fosse aberto ainda na primeira metade da etapa inicial.

Aos 10 minutos, Alejo arriscou de fora da área e obrigou Pedro Morisco a fazer grande defesa, salvando o Coritiba ao espalmar para escanteio. O Coritiba respondeu cinco minutos depois, em lance claro de gol: após cobrança de escanteio, Dellatorre apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora, desperdiçando a melhor chance do primeiro tempo. Pouco antes, Iury Castilho já havia levado perigo, também pelo alto, e os jogadores chegaram a pedir toque de mão, não marcado pela arbitragem.

A intensidade deu o tom na parte inicial do primeiro tempo, com as duas equipes alternando boas investidas ofensivas. No entanto, a queda de produção na reta final do primeiro tempo, somada aos erros de passe e à afobação nas finalizações, manteve o 0 a 0 no placar até o intervalo.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo do início da primeira etapa, com os dois times buscando o gol e criando chances com perigo. O Atlético-GO era mais efetivo nas ações ofensivas, dominava o campo de ataque e tentava ditar o ritmo da partida.

O Coritiba, por sua vez, até chegou em alguns momentos, mas parecia confortável com o empate. A equipe valorizava a posse, quebrava o ritmo sempre que podia e buscava esfriar o jogo.

O grande problema do Atlético-GO foi a falta de precisão. O time chegava bem pelas laterais e criava volume ofensivo, mas pecava nas finalizações. Faltou capricho para transformar a pressão em gol e garantir os três pontos diante da torcida.

Pela 13ª rodada, o Atlético-GO volta a campo no próximo domingo (16), às 16h, diante do Volta Redonda, novamente em casa. Já o Coritiba recebe o Cuiabá no mesmo dia e horário, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 CORITIBA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ruan Teixeira, Alix, Wallace e Guilherme Romão; Rhaldney, Willian Maranhão e Kauan (Luizão); Marcelinho (Talison), Sandro Lima (Caio Dantas) e Alejo Cruz (Shaylon). Técnico: Fabio Mathias.

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e Bruno Melo (João Almeida); Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - Willian Maranhão, Wallace e Guilherme Romão (Atletico-GO); Gabriel Leite (Coritiba).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).