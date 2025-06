Atletas fazem treino especial para calendário cheio em academia portuguesa

Referência na formação de treinadores nas últimas décadas, Portugal também tem um centro de excelência para preparação física, frequentado por alguns dos jogadores campeões da Liga das Nações 2024/25 pela seleção portuguesa.

O que aconteceu

A PTW360 fica na região de Lisboa e apresenta um programa de treinos específicos para que os jogadores melhorem o condicionamento físico e suportem as temporadas cada vez mais longas do futebol europeu - ampliadas em 2024/25 com o novo formato da Liga dos Campeões.

O foco da academia, de acordo com o treinador Zé Miranda, em entrevista ao The Athletic, é identificar potenciais fraquezas musculares dos atletas, prevenindo lesões. Miranda é um ex-jogador de rúgbi que percebeu, em seus estudos de educação física que os jogadores de futebol nem sempre tem o preparo necessário.

Os atletas fazem treinos no local antes do início da temporada. O período tem sido chamado de 'pré-pré-temporada' e permite que os atletas não percam a forma durante as férias.

A pré-temporada é sempre uma parte incrível do nosso ano de trabalho. Há um ambiente especial na academia durante essa época do ano. É intenso, mas muito contagiante ao mesmo tempo. Quando os atletas não estão no clube e não têm o estresse dos jogos, eles querem se esforçar ao máximo e obter o máximo de ganhos.

Zé Miranda, em entrevista ao The Athletic

Quatro jogadores da seleção portuguesa são clientes da academia lisboeta. Ruben Dias (Manchester City), Rafael Leão (Milan), Renato Veiga (Juventus) e Trincão (Sporting).

O caso de Renato Veiga é o que mais chamou a atenção de Zé Miranda. Ele destacou que o volante ganhou dez quilos desde que chegou à academia.

Ele é a maior transformação que já vi. O que vimos nele é o protótipo perfeito de um jogador que chega ao mais alto nível desenvolvendo suas qualidades físicas. Há outros componentes também, mas seu corpo não era o mesmo, isso é certo. Ele era um pouco magro e pesava cerca de 80 kg, mas agora pesa mais de 90 kg e aumentou bastante de tamanho.

Zé Miranda, em entrevista ao The Athletic

Dos jogadores da seleção portuguesa citados, Rafael Leão foi quem mais atuou no ano. Pelo Milan, o atacante fez 59 jogos, por Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália e Copa da Itália.