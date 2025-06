Atletas de Barra Bonita se destacam na VI Copa Futuro e Brincando de Atletismo

O projeto da Federação Paulista de Atletismo ganhou mais um importante capítulo neste fim de semana. A Estância Turística de Barra Bonita, no centro do estado, foi sede da sexta etapa do Circuito Open de Atletismo no sábado e, neste domingo, recebeu a VI Copa Futuro e o Brincando de Atletismo.

Os eventos são destinados à base da modalidade e aos iniciantes, e possibilitaram a participação de mais clubes e associações do interior do estado, que, por sua vez, puderam mostrar seu trabalho.

E os jovens atletas não perderam a chance de buscar seu melhor desempenho nas diversas provas realizadas na nova pista do Conjunto Esportivo Benedicto Alcindo Biazetti, o Alcindão. Na briga pelo topo do pódio, destacaram-se atletas da região. Um desses exemplos foi a boa campanha da Liga Desportiva Saltense, que venceu os 1000m Rasos Feminino e Masculino sub-16, nos 1500m Rasos Masculino sub-14 e no Lançamento do Dardo Masculino sub-16.

Também brilharam na sexta etapa da Copa Futuro as equipes do Município de Regente Feijó, da Associação Guaribense de Incentivo ao Atletismo, o Social, PMM SELJ - Marília, ONG Artevidas, ABDA Atletismo e os donos da casa, a Associação Desportiva Barra Bonita.

O mesmo ocorreu com o Brincando de Atletismo, que, de forma lúdica, proporcionou às crianças a chance de se divertirem em um evento de atletismo, mantendo a essência das competições e introduzindo os jovens ao formato oficial das competições. Em clima de diversão, que envolveu organizadores e famílias, os futuros atletas tiveram a oportunidade de conhecer a modalidade.

"Contamos, mais uma vez, com um bom número de participantes na Copa Futuro e no Brincando de Atletismo. É fundamental para o atletismo paulista ser forte em todas as regiões do estado e, ao trazermos competições de alto nível para o interior, estamos incentivando todo o ecossistema da modalidade", destaca o presidente da Federação Paulista de Atletismo, Joel Oliveira.