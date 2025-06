Armand Duplantis quebra pela 12ª vez o recorde mundial do salto com vara

Armand Duplantis quebrou o recorde mundial do salto com vara pela 12ª vez.

O que aconteceu

Armand Duplantis alcançou 6,28 m, o recorde mundial, na primeira tentativa. A prova ocorreu pela sétima etapa da Diamond League, em Estocolmo, Suécia, país do recordista.

Duplantis venceu com extrema facilidade. Passou de primeira pelos 5,60 m, 5,80 m e 5,90. Só três atletas restavam.

Nos 6 metros, Duplantis passou do sarrafo por muito. Com a vitória garantida, pulou para o 6,28, um centímetro acima da sua última marca, e alcançou o recorde mundial na primeira tentativa.

A última quebra de recorde do sueco havia sido em fevereiro, no All Star Perche, em Clermont-Ferrand, na França. Agora, no seu país, Duplantis voltou a se superar.