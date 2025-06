Arias se apresenta e Fluminense treina para o Mundial com elenco completo após 8 dias nos EUA

Principal nome do Fluminense no Mundial de Clubes, Jhon Arias chegou aos Estados Unidos na noite de sábado e participou de seu primeiro treino junto dos companheiros neste domingo, poucas horas antes da viagem da equipe de Columbia, local de preparação para o torneio, para Nova Jersey, onde o time tricolor estreará na competição na terça-feira, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund.

O meia ganhou três dias de folga para descansar depois de defender a seleção da Colômbia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e foi o último a chegar para completar o elenco. Ele atuou tanto no empate com o Peru, como titular, quanto na igualdade diante da Argentina, sendo acionado no segundo tempo.

Com três gols e 12 assistências na temporada, Arias tem sido o destaque da equipe tricolor e deverá ser titular diante do Borussia Dortmund, na estreia das duas equipes no Grupo F. O time carioca também vai enfrentar o sul-coreano Ulsan Hyundai, no sábado, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 25.

Com a chegada do camisa 21, o técnico Renato Gaúcho, enfim, conseguiu contar com todos os seus atletas na atividade deste domingo, após oito dias de treinos nos Estados Unidos. A exceção é o reforço Soteldo, que se uniu à delegação no sábado, mas faz fisioterapia separado do grupo.

O atacante se apresentou com uma lesão muscular na coxa esquerda, após defender a Venezuela nas Eliminatórias, e perderá a primeira fase do torneio. O reforço, vindo do Santos, fará tratamento em três períodos para ficar à disposição de Renato Gaúcho na etapa eliminatória, caso o clube avance em seu grupo.