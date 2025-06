Alison Piu faz sua melhor marca do ano e fica em segundo lugar em Estocolmo

Do UOL, em São Paulo (SP)

Alison dos Santos, o Piu, ficou na segunda colocação nos 400 metros com barreiras na Diamond League, em Estocolmo, na Suécia. O brasileiro fez seu melhor tempo do ano.

Piu fez 46.68 contra os 46.54 do norte-americano Rai Benjamin, primeiro colocado. O terceiro foi Karsten Warholm com 47.41. O também brasileiro Matheus Lima caiu e não completou a prova.

O melhor tempo de Alison no ano até o momento era de 47.61, no estádio Nacional de Kingston, na Jamaica, em abril. Piu está fazendo sua preparação nos Estados Unidos e já tem índices para disputar o Campeonato Mundial no Japão em setembro.

Também na competição, o sueco Armand Duplantis bateu o recorde mundial pela 12ª vez. Ele alcançou 6,28m de altura logo na primeira tentativa.