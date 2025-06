Abel vê Palmeiras bem superior, mas lamenta exibição de goleiro do Porto: 'Pegou tudo'

O empate sem gols do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes, diante do Porto, neste domingo à noite, nos Estados Unidos, não foi suficiente para tirar a tranquilidade do técnico Abel Ferreira. Ele gostou da atuação da equipe, mas lamentou a boa fase do goleiro rival.

"Fomos muito superiores onde criamos as melhores chances. Infelizmente o melhor jogador foi um goleiro substituto. O futebol é mágico. Criamos grandes chances de marcar e abrir o placar, mas infelizmente o goleiro deles pegou tudo", afirmou o treinador.

Claudio Ramos só entrou em campo porque o titular Diogo Costa se lesionou e não reuniu condições de enfrentar o time paulista. "Ele fez quatro, cinco defesas e nós não conseguimos fazer o gol", lamentou o comandante à beira do campo.

O desempenho ofensivo foi a parte que Abel mais destacou. Ele exaltou a resiliência de seus atletas na busca pelo resultado positivo até o fim do jogo. "Tivemos bons momentos, principalmente com o Estêvão, que perdeu duas chances. Mas infelizmente não conseguimos vencer", disse.

Ainda no calor da partida, Abel evitou fazer uma avaliação mais aprofundada do que foi a partida diante dos europeus. Agora, o caminho é aproveitar o momento pós-jogo para analisar o confronto. "Temos de recuperar, ver o que podemos tirar daqui e continuar (o trabalho)", afirmou.