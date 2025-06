Abel exalta goleiro reserva do Porto após empate e diz: 'Futebol é mágico'

Do UOL, em São Paulo

O técnico Abel Ferreira exaltou a atuação de Cláudio Ramos, goleiro reserva do Porto durante o jogo contra o Palmeiras, hoje, no Mundial de Clubes. O portista fez milagres e evitou a vitória palmeirense no MetLife Stadium.

As melhores oportunidades foram nossas, mas o futebol é tão mágico, tão mágico, que um dos melhores jogadores deles se lesionou, que foi o goleiro [Diogo Costa], e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro substituto [Cláudio Ramos]. Fez quatro, cinco defesas absurdas, mas o futebol é assim. Faltou-nos só fazer o gol, o resto teve tudo. Tivemos várias oportunidades, mas o Porto teve um goleiro à altura. Defendeu tudo e nós não conseguimos fazer gol. Abel Ferreira, ao DAZN

O técnico palmeirense gostou da atuação da sua equipe e viu o time brasileiro superior ao rival de hoje.

Fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar, criar chances de gol. Fomos superiores, mas o futebol é isso, ganha quem faz gol e não fizemos. O goleiro reserva tem essa qualidade, imagina o titular. Abel Ferreira, ao SporTV

O que mais Abel disse?

Misto de sentimentos. "Sentimento de orgulho. Vamos jogar sempre da nossa forma, pressionamos o adversário, propomos o jogo, contra-atacamos quando nos deixam. Quando não estão bem preparados na bola parada, somos fortes. Não somos excepcionais em um ponto específico, mas somos equilibrados em todos. Frustração pelo resultado, mas o futebol é assim, mágico por isso. Sentimento de orgulho porque sabia que os jogadores iam jogar do nosso jeito. Orgulho por um lado pelo o que fizemos e frustrado pelo resultado. Seguimos."

O jogo. "Nunca temos certeza se vamos ganhar ou não. O que meus jogadores sabem é o que temos de fazer. O goleiro pode defender, o zagueiro salvar... O Porto teve duas chances e às vezes acontece, nem sempre quem mais cria é quem ganha. Defender é uma arte. Queremos estar com a bola, queria estar os 90 minutos como foram os 15 finais, mas há uma equipe competente do outro lado. Não sei qual era o time mais jovem. Foi um jogo competitivo, com o resultado que não queríamos. Temos de seguir, fomos capazes de impor o nosso jogo."

Comparação com bicicleta. "Treinar é como andar de bicicleta, é só não parar de pedalar. Não desistir nunca. Tivemos três ou quatro chances e não conseguimos fazer o gol. É só não parar de pedalar. Na descida, os gols são em três chances. Na subida, chutamos muito e não entra igual hoje. É continuar a treinar, melhorar os jogadores e sermos mais eficientes no próximo jogo. A capacidade que o treinador tem de influenciar o jogador é duas: na parte tática e mental. As decisões em campo são deles. Eles são bons. O jogo sempre deve pertencer a eles, não ao treinador."

Estádio vazio? "O problema é que o estádio é grande. 46 mil pessoas, na minha opinião, é fantástico para um jogo de duas equipes que tiveram torcedores levando 10 horas para chegar aqui. Podiam ter fechado o primeiro anel e ter colocado no primeiro e segundo. Não é minha função falar sobre o preço dos ingressos. As pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 11 milhões de habitantes, o Palmeiras tem 16 milhões de torcedores. Estávamos jogando em casa, este é o Palmeiras e tivemos a força dos torcedores do início ao fim."

Reserva milagreiro

Cláudio Ramos assumiu a vaga de titular do Porto após Diogo Costa, que é capitão e joga pela seleção portuguesa, sofrer uma lesão ao longo da semana. O substituto fez milagres no final de cada tempo e evitou a vitória palmeirense em Nova Jersey.

Maurício e Estêvão pararam no português já nos acréscimos da primeira etapa. Murilo, no final do jogo, teve uma cabeçada perigosa defendida por Cláudio Ramos.

O Palmeiras termina a primeira rodada na terceira colocação do Grupo A. A equipe brasileira tem o mesmo um ponto de Al Ahly e Porto, que estão à frente, respectivamente, mas tem mais cartões amarelos (três, contra um e dois) do que os rivais.