Palmeiras x Porto: Abel Ferreira estreia com cartão amarelo no Mundial

Abel Ferreira não passou ileso pela arbitragem em Palmeiras x Porto, jogo da 1ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O técnico recebeu cartão amarelo do árbitro hondurenho Said Martinez. O ato ocorreu na casa dos 17 minutos do 2º tempo do duelo em Nova Jersey.

Abel se revoltou com o juiz durante uma janela de substituições do Palmeiras. Na ocasião, Raphael Veiga, Paulinho e Allan entrariam em campo, mas ainda não haviam recebido autorização.

O treinador precisou ser acalmado pelos auxiliares após a punição. Foi o 64º cartão amarelo de Abel sob comando do Palmeiras.