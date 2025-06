Abel define Palmeiras com Mauricio titular para estreia no Mundial contra o Porto; veja escalações

O Palmeiras está escalado para sua estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, contra o Porto, neste domingo. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O técnico Abel Ferreira mandou a campo um time com força máxima. Paulinho, que vinha fazendo controle de carga, está à disposição, mas começa no banco de reservas. O treinador deixou de fora da lista de relacionados para este jogo Benedetti, Mateus e Naves. Dos 29 inscritos, apenas 26 podem integrar a delegação (11 titulares e 15 no banco).

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.

Do lado do Porto, o técnico Martín Anselmi perdeu, durante a participação, o goleiro e capitão Diogo Costa, com lesão muscular na coxa direita. O substituto na meta será Cláudio Ramos. O meio-campista Gabri Veiga, contratado na janela extra, começa entre os titulares.

Com isso, a escalação do Porto terá: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano, João Mário, Alan Varela, Gabri Veiga, Francisco Moura, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Samu.

Além de Palmeiras e Porto, o Grupo A conta com Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Esses dois últimos se enfrentaram na noite do último sábado e empataram sem gols. Sendo assim, cada um deles tem um ponto conquistado.

A competição conta com 32 clubes divididos em oito grupos com quatro times cada um. Os clubes se enfrentam entre si dentro da mesma chave em turno único, e avançam às oitavas os dois melhores de cada grupo.