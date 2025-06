16 jogadores do Santos não disputaram sete partidas no Brasileiro e podem defender outras equipes

Com a pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes, o Santos não vai mais entrar em campo até a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Assim, 16 jogadores do elenco do Peixe ainda podem defender outras equipes na competição.

João Paulo, Diógenes, Aderlan, JP Chermont, Luisão, João Basso, Luan Peres, Gil, Kevyson, Souza, Hyan, Zé Rafael, Tomás Rincón, Gabriel Veron, Neymar e Luca Meirelles não completaram sete jogos pelo Campeonato Brasileiro e podem ser negociados para outras equipes da Série A.

Entre esses, Gabriel Veron, Tomás Rincón e Gil já entraram em campo em seis oportunidades na competição. Caso o Santos planeje vender algum desses jogadores, eles não poderão entrar em campo pelo Brasileirão.

A comemoração em campo depois dos 3 pontos importantíssimos. VAMOS, SANTOS! pic.twitter.com/Yd7Lk7TsfG ? Santos FC (@SantosFC) June 14, 2025

Além disso, Neymar tem contrato com o Peixe até o dia de 30 junho. O presidente Marcelo Teixeira está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do craque pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência.

Por outro lado, Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Diego Pituca, Álvaro Barreal, Rollheiser, Thaciano, Guilherme, Tiquinho Soares e Deivid Washington já disputaram sete jogos ou mais pelo Peixe no Campeonato Brasileiro e não podem defender outra equipe na competição.

Calendário do Santos

O Santos venceu o Fortaleza no seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para o Mundial de Clubes, por 3 a 2, e saiu da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Cleber Xavier ocupa a 15ª posição, com 11 pontos.

Durante a pausa, o elenco santista vai tirar férias do dia 13 ao 26 de junho, totalizando um período de 14 dias. Após esse período, a partir do dia 27 de junho, o Santos começará a se preparar para o clássico contra o Palmeiras, seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Os detalhes do jogo, como data e horário, ainda serão confirmados pela CBF em breve.