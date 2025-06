Zubeldía iguala sua maior série de derrotas pelo São Paulo no Brasileiro

O São Paulo perdeu para o Vasco por 3 a 1, na última quinta-feira, no Morumbis, e amargou a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. A série é a maior do técnico Luis Zubeldía pelo clube na liga nacional.

Além da derrota para o Vasco, o Tricolor também perdeu para Mirassol e Bahia. Contra o time do interior paulista, a equipe sofreu derrota de 2 a 0 em casa. Já contra o clube baiano, perdeu por 2 a 1.

Zubeldía, assim, igualou sua maior série de derrotas no Brasileiro. Antes da fase atual, o treinador já havia acumulado três derrotas seguidas na reta final da edição de 2024. Na ocasião, o São Paulo perdeu para Grêmio, Juventude e Botafogo, encerrando a competição com três reveses consecutivos.

O time do técnico argentino conquistou apenas duas vitórias no Brasileirão e ocupa a 14ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados, apenas um da zona de rebaixamento.

Zubeldía, agora, mira aproveitar a pausa para a Copa do Mundo de Clubes para dar a volta por cima no São Paulo. Por conta da competição, o Tricolor voltará a campo apenas em julho.