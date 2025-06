Zagueiro do Boca Juniors consegue visto temporário e disputará o Mundial

Do UOL, em São Paulo

Zagueiro do Boca Juniors, Ayrton Costa disputará a Copa do Mundo de Clubes. O argentino conseguiu um visto temporário e já está nos Estados Unidos com o restante da delegação.

O que aconteceu

Ayrton obteve um visto de trabalho com validade apenas durante o Mundial. De acordo com o canal argentino TyC Sports, o visto dura 26 dias e foi aprovado apenas no início da tarde de ontem.

O jogador viajou na noite de ontem e já está com o restante do elenco na Flórida. O Boca Jrs, inclusive, compartilhou um vídeo da chegada do zagueiro em suas redes sociais.

Estou muito contente de estar aqui. Agradecido ao clube, que me apoiou até i fim. Estou cansado da viagem, mas com muita vontade. Temos um grande time, somos o Boca. Não esqueçamos disso: somos muito grandes. O time chega com muita vontade e fome de glória. Ayrton Costa, à TyC Sports

O jogador viveu um drama para conseguir a liberação por estar em liberdade condicional. Ele teve o pedido de visto negado na última quinta-feira já que os EUA entendem que o processo contra o jogador está em andamento. O atleta teve a primeira solicitação negada quando ainda defendia o Independiente. Como atleta do Boca, Ayrton fez dois pedidos, mas também não obteve sucesso.

Em junho de 2018, o zagueiro, seu irmão e mais um homem foram acusados de invadir uma casa em Buenos Aires (ARG). O trio foi capturado pela polícia, mas ninguém ficou detido.

O atleta está inscrito na Copa do Mundo, mas pode ser desfalque na estreia. Por conta da chegada de última hora, o defensor — titular do Boca — pode iniciar o confronto contra o Benfica, na segunda-feira, às 19h (de Brasília), no banco de reservas.