Yago Dora é campeão em Trestles com grande exibição

2025 está se desenhando como uma das temporadas dos sonhos de Yago Dora, com sua segunda vitória do ano em grande estilo. A habilidade do brasileiro de 29 anos nas manobras aéreas continua a impressionar espectadores ao redor do mundo, e ele voou rumo a uma vitória sensacional. Esta é a terceira vitória de Dora em etapas do Championship Tour (CT) e o coloca na segunda posição do ranking.

Agora, ele segue para o Brasil, seu país natal, onde disputará o Rio Pro - palco de sua primeira vitória no CT, em 2023.

"É inacreditável, esperei muito tempo por essa oportunidade de surfar nesse evento, e fazer isso logo na minha estreia é incrível", disse Dora. "Quero agradecer a Deus. Especialmente nas quartas de final, Ele me mandou aquela última onda que foi tipo um impulso para eu vencer esse evento, e eu simplesmente não consigo acreditar. Estou nas nuvens agora depois dessa vitória. Agora vou para o Brasil, que é como o meu melhor evento no Tour, e estou muito feliz. Quero agradecer minha equipe, meu pai que está ali, todos, todos os meus patrocinadores, e o povo de San Clemente também - vocês sempre me recebem de braços abertos e me dão meu espacinho no pico, então é incrível que conseguimos vir aqui, pegar essas ondas incríveis, e hoje foi o meu dia", celebrou.

Momentos após o início da final masculina contra o local do sul da Califórnia Kanoa Igarashi (JAP), Dora se lançou no ar logo na primeira seção da onda e, após várias manobras poderosas, marcou um quase perfeito 9.53. Igarashi respondeu com um 7.77, mas Dora manteve sua forma implacável e anotou mais uma nota excelente: 8.00. Em uma troca decisiva a 10 minutos do fim, Igarashi executou um impressionante Kerrupt Flip e finalizou a onda com uma nota 8.30 ? abaixo dos 9.51 que precisava. Enquanto Igarashi surfava uma direita, Dora respondeu com mais um ataque de frontside finalizando com um aéreo reverso, que lhe garantiu um 8.37 e praticamente selou sua vitória.

No dia decisivo, Dora derrotou três ex-candidatos ao título mundial: Ethan Ewing (AUS), o local Griffin Colapinto (EUA), e Igarashi.