Volante do Porto afirma que "não trocaria a vitória por nada" na estreia contra o Palmeiras no Mundial

Stephen Eustáquio, volante do Porto, falou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo de Clubes. Perguntado sobre a estreia contra o Palmeiras, o canadense ressaltou a importância do duelo e afirmou que "não trocaria a vitória por nada no primeiro jogo".

"Obviamente, o primeiro jogo é muito difícil contra o Palmeiras. Temos que passar por esse jogo primeiro e tentar garantir uma vitória, porque em competições desse tipo, o primeiro jogo é muito, muito importante", disse Eustáquio, em entrevista à Fifa.

Ainda sobre a fase de grupos, Eustáquio apontou esperança sobre um "jogo bonito" do Porto, mas sabe que os resultados positivos são prioridades, principalmente na estreia.

"Queremos jogar um bom futebol. Queremos mostrar aos torcedores que estamos crescendo e que estamos jogando bem, mas, ao mesmo tempo, a vitória é muito importante. Não trocaria a vitória por nada no primeiro jogo, especialmente contra um adversário difícil como o Palmeiras", completou.

Após temporada abaixo das expectativas, com a terceira posição do Campeonato Português, o Porto busca retomar a boa fase na Copa do Mundo de Clubes. A equipe estreia contra o Palmeiras neste domingo, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.

Eustáquio avalia Messi

Além do duelo com o Palmeiras, Eustáquio também revelou suas expectativas para o confronto com o Inter Miami, na segunda rodada da fase de grupos. O canadense reconheceu a importância de Messi, mas prefere avaliar o time na totalidade.

"Olhamos para o clube por si só e não para um jogador individualmente. Obviamente, Messi é um dos melhores jogadores do mundo. Ele é uma ameaça, pelo jeito que joga com a bola, temos que cuidar disso. Mas, ao mesmo tempo, o Inter Miami tem um grupo inteiro, eles são uma equipe forte", concluiu.

No Porto desde 2022, Eustáquio é titular absoluto na equipe de Martín Anselmi. Em seus três anos pelo clube, atuou 136 vezes, marcou 12 gols e deu 11 assistências. Conquistou ainda sete troféus: três Copas de Portugal, uma Supercopa de Portugal, uma Taça da Liga Portuguesa e um Campeonato Português.