UFC Atlanta: Luta de Rodolfo Bellato termina sem resultado após golpe ilegal de rival

De forma até certo ponto controversa, o combate entre Rodolfo Bellato e Paul Craig, no card preliminar do UFC Atlanta, neste sábado (14), terminou sem resultado (no contest). A polêmica decisão veio após a disputa entre os meio-pesados (93 kg) ser interrompida definitivamente pelo árbitro central quando faltavam poucos segundos para o fim do primeiro assalto, fruto de um golpe ilegal aplicado pelo escocês.

O brasileiro foi atingido por uma forte pedalada quando estava com três apoios no chão. Com a luta encerrada precocemente por conta do incidente, as equipes médica e de arbitragem se juntaram para analisar o ocorrido e definir o desfecho do combate. E após deliberarem, ficou decidido que a luta não prosseguiria, por falta de condições físicas de 'Trator', como Rodolfo é conhecido.

Além disso, a equipe de arbitragem entendeu que o golpe ilegal aplicado por Paul Craig não foi intencional e, portanto, o escocês não deveria ser punido com uma desqualificação. Assim, a decisão dos profissionais do evento foi de anunciar um 'no contest', deixando o duelo entre os meio-pesados sem um resultado final.

A luta

O brasileiro iniciou o combate controlando o centro do octógono e tentando pressionar o rival. Mais à vontade em pé, Bellato conseguiu defender bem as tentativas de queda do escocês, especialista no grappling e, inclusive, caiu por cima na única vez em que o duelo foi para o solo.

Foi exatamente neste momento em que, restando poucos segundos para o fim do primeiro round, Paul Craig acertou uma pedalada em cheio no rosto de Rodolfo Bellato, deixando o brasileiro completamente atordoado. Após análise de video, ficou constatado que 'Trator' estava com três apoios no chão e, portanto, o golpe do escocês foi decretado como ilegal.

Confira os resultados do UFC Atlanta:

Paul Craig vs Rodolfo Bellato terminou em 'no contest' (sem resultado);

Michael Chiesa venceu Court McGee na decisão unânime dos juízes;

Malcolm Wellmaker venceu Kris Moutinho por nocaute;

Jose Ochoa venceu Cody Durden por nocaute;

Ricky Simon venceu Cameron Smotherman na decisão unânime dos juízes;

Phil Rowe venceu Ange Loosa por nocaute técnico;

Jamey-Lyn Horth venceu Vanessa Demopoulous na decisão unânime dos juízes.

