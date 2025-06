Tudo ou nada! Entenda como o UFC Atlanta pode selar o destino de dois ex-campeões

Ex-campeões do Ultimate, Kamaru Usman e Rose Namajunas marcaram época na categoria dos meio-médios (77 kg) e pesos-palhas (52 kg), respectivamente. Não à toa, dado o apelo comercial de ambos na empresa, os populares atletas compõem as duas lutas principais do UFC Atlanta, neste sábado (14). Apesar do prestígio, entretanto, o nigeriano e a americana entrarão em ação com a 'corda no pescoço'. Ao melhor estilo 'tudo ou nada', 'The Nigerian Nightmare' e 'Thug' enfrentam Joaquin Buckley e Miranda Maverick de olho em uma sobrevida na briga por títulos.

Ainda com pretensões de voltarem ao topo do esporte, Rose e Usman precisam vencer para conservar tal objetivo. Afinal de contas, já vindo de derrotas nas últimas rodadas e com alta quilometragem de octógono, o nigeriano e a americana podem deixar de serem vistos como competidores do mais alto gabarito caso tropecem novamente no UFC Atlanta, tanto pelos fãs quanto pelos promotores. Desta forma, ter o braço erguido neste sábado é fundamental para que os ex-campeões evitem um iminente declínio esportivo - que poderia significar um 'divisor de águas' para a carreira de ambos.

Kamaru Usman e a luta contra o tempo

Mais experiente da dupla, Usman compete, acima de tudo, contra o tempo. Já aos 38 anos de idade, o nigeriano terá pela frente um adversário sete anos mais jovem em Buckley. Não à toa, o americano desponta como franco favorito diante do ex-campeão. O duelo de gerações servirá como a luta principal do UFC Atlanta.

Vindo de três tropeços em sequência, Kamaru ainda traça grandes planos para a reta final de sua trajetória nas artes marciais mistas. Atual número 5 do ranking, o nigeriano quer se credenciar para uma disputa de título caso consiga frear o ímpeto de Buckley. E, caso consiga voltar a ocupar o posto de campeão até 77 kg, Usman revelou que pretende se testar nos pesos-médios (84 kg), em busca de um possível bicampeonato na companhia. Caso seja superado neste sábado, entretanto, as chances de cinturão do veterano praticamente zeram.

Rose busca adaptação em nova categoria

Escalada para protagonizar o 'co-main event' da noite, Namajunas vive uma situação distinta de Usman. Aos 32 anos, a americana ainda tenta se adaptar à divisão dos moscas (57 kg) após fazer história nos palhas. E se o corpo ainda se adequa a atual faixa de peso, o desafio esportivo do UFC Atlanta não será uma novidade. Afinal de contas, Miranda Maverick foi, durante anos, parceira de treinos de Rose.

Com a experiência de quem já dividiu os tatames com a compatriota, Namajunas esbanja confiança para o confronto e surge como favorita para a luta. Em caso de vitória, 'Thug' já deixou claro que tentará usar sua popularidade para tentar 'furar a fila', de olho em um bicampeonato. Em contrapartida, caso seja superada e emplaque a segunda derrota seguida, Rose se afastará consideravelmente do seu objetivo e cederá sua vaga no top 10 do ranking para uma oponente cinco anos mais jovem - em uma tradicional 'passagem de bastão'.

