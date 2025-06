Time estrelado com Messi e Suárez desafia gigante do Egito na abertura do Mundial de Clubes

Al-Ahly e Inter Miami fazem neste sábado um confronto inédito na história, válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida vai marcar a abertura do repaginado torneio da Fifa a partir das 21h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Atual campeão egípcio e clube com mais taças nacionais, o Al-Ahly chegou aos Estados Unidos no dia 5. Em solo americano, já fez seus primeiros treinamentos e um amistoso com o Pachuca, do México, que também estará presente no torneio global. O jogo terminou em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis. Os mexicanos venceram.

Técnico da equipe africana, José Riveiro garantiu, em entrevista à ESPN local, que o elenco se preparou da melhor forma para o próximo desafio. "Vamos jogar contra times muito bons em um torneio muito curto. Chegamos com tempo suficiente para ter uma boa adaptação, uma boa preparação e garantir que, quando chegar a hora, estaremos prontos", afirmou.

Uma das maiores dificuldades à vista tem nome e sobrenome: Lionel Messi, principal estrela do grupo adversário. "Eu não acho que é possível se preparar para jogar contra Messi", disse Riveiro. "Haverá situações em que precisaremos controlar melhor do que eles, mesmo antes da bola chegar até Messi. Mas, quando a bola estiver com ele, é um jogador que terá uma atenção especial", completou o treinador espanhol.

O grande trunfo do Al-Ahly para combatê-lo é Wessam Abou Ali. O atacante de 26 anos vive no Egito seu ápice e, desde 2024, quando chegou ao time, fez 35 gols e deu 10 assistências em somente 57 jogos. Ainda que admire o rival argentino, o palestino deseja vencê-lo. "Sonho em marcar um ou mais gols no Mundial de Clubes da Fifa. No entanto, essa tarefa não é fácil, principalmente contra um time como o Inter Miami", revelou. "Os olhos do mundo estarão voltados para esta partida, e seria uma grande honra para mim marcar um gol".

Por outro lado, o Inter Miami conta com a força de sua torcida para o Mundial. Terceiro colocado da Conferência Leste da MLS, o anfitrião participará de seu primeiro torneio global depois de conquistar a vaga reservada para o representante do país-sede. A Fifa anunciou que o clube de Miami garantiu a chance de disputar a competição por conta da Supporters' Shield, troféu dado à equipe com melhor desempenho na fase classificatória da liga americana.

Chefiados pelo técnico Javier Mascherano, ex-jogador bicampeão mundial com o Barcelona, o elenco possui velhos conhecidos do futebol europeu - sobretudo do clube catalão. Além de Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, o Inter Miami tem entre seus atletas o lateral Jordi Alba e o volante Sergio Busquets, que já foi campeão mundial de clubes em três oportunidades. "Estamos muito ansiosos e, além disso, vamos jogar duas partidas na nossa cidade, no nosso país, com a nossa torcida. É isso que os jogadores querem, disputar partidas dessa magnitude e nesses torneios", afirmou Busquets.

Mesmo com os nomes de peso entre os relacionados, o treinador Mascherano disse à Fifa que não acredita que seu clube assuste os rivais. "Nosso grupo pode não parecer tão intimidador quanto os outros em termos de grandes nomes, mas todos os times que enfrentamos serão adversários formidáveis", comentou. O Al-Ahly é, ainda, um concorrente a ser conhecido. "Sabemos um pouco mais sobre o Porto e o Palmeiras, pois tivemos mais oportunidades de assisti-los", revelou.

Além de contar com seus fãs, o Inter Miami pode apostar ainda no momento de recuperação pelo qual tem passado. Depois de ser derrotado na semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf, no fim de abril, a equipe passou por maus bocados, acumulando derrotas e empates. Em suas duas últimas partidas, porém, conseguiu vitórias convincentes, e vem no embalo para a estreia.

Além de Al-Ahly e Inter Miami, o Grupo A do Mundial de Clubes conta com o português Porto e com um brasileiro, o Palmeiras. Os dois times restantes fazem sua primeira partida no domingo, às 19h. Na segunda rodada, será a vez de o elenco egípcio enfrentar os palmeirenses, enquanto os anfitriões jogarão contra a equipe de Portugal.