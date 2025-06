Thunder amassa no último quarto, vence Pacers e empata série final da NBA

A final da NBA está empatada e indefinida. O Oklahoma City Thunder voltou a recuperar a vantagem do mando na série decisiva ao bater nesta sexta-feira o Indiana Pacers, no Gainbridge Fieldhouse, por 111 a 104.

Com o resultado, o confronto está 2 a 2. O Thunder recupera a vantagem porque poderá atuar em casa nos dois dos últimos três jogos que restam.

No duelo desta sexta-feira, o quarto período foi decisivo para o resultado do final. Depois de encerrar o terceiro quarto com sete pontos de vantagem, os Pacers viram o rival elevar o nível e virar o placar de forma arrasadora.

O ataque do Thunder teve Shai Gligeous-Alexander como grande pilar. Ele marcou 33 pontos (15 no último período). Jalem Willams e Alex Caruso também tiveram desempenho decisivo, com, respectivamente, 27 e 20 pontos.

Do lado dos Pacers, o astro Tyrese Haliburtor teve um desempenho abaixo do esperado, com 18 pontos. Pascal Siakam foi o cestinha dos donos da casa, com 20 pontos.

Final da NBA: próximo duelo

O jogo 5 das finais da NBA será disputado na segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma City.