Técnico do Porto cita 3 pontos fortes do Palmeiras e exalta Brasileirão

O técnico Martín Anselmi, do Porto, citou três pontos fortes do Palmeiras em entrevista coletiva às vésperas do confronto entre as equipes, pela primeira rodada do Mundial de Clubes. Os times se enfrentam amanhã, às 19h (de Brasília).

É uma equipe que ataca bem em profundidade, sabem jogar quando têm de atacar, cada duelo é feito com intensidade. O Estêvão pode gerar situações de perigo no um contra um e nos preparamos para isso. Vamos pensar na nossa própria essência, que é de controlar a partida, ter a bola o mais rápido possível, de sermos protagonistas. Martín Anselmi

O treinador argentino da equipe portuguesa enfrentou diversos clubes brasileiros ao longo da carreira. Hoje na Europa, ele exaltou a força do Brasileirão e disse que vê as equipes do Brasil mais próximas das europeias em nível competitivo e econômico.

O Brasileirão é uma das ligas mais importantes do mundo. A cada fim de semana tem um jogo competitivo porque há muitas equipes que começam o campeonato brigando por título. O Brasileirão tem jogadores grandes e treinadores bons. É uma competição dura, uma das mais duras do mundo e assim é a nível econômico. O Palmeiras investiu muito para armar o time. A partir daí, o Brasil soube cortar as diferenças para a Europa. O Palmeiras é um dos times mais importantes da América do Sul. Comparar América do Sul com a Europa não faz sentido. Dos dois lados há equipes que jogam bem. Martín Anselmi

O que mais ele disse?

Elogios ao Palmeiras e Abel. "Conheço a grandeza de um clube como o Palmeiras porque venho da América do Sul. Sabemos que vai ser um duelo intenso, têm um grande treinador. Na fase de grupos, cada partida é importante, no final não há margem para erros. São duas equipes ofensivas."

Estudos sobre o Palmeiras. "Eu enfrentei várias equipes brasileiras em situações importantes, nunca enfrentei o Palmeiras ou o Abel. Ele conhece bem o futebol português e nós os brasileiros. Muito além disso, Abel é um grande treinador, nos estudou o máximo possível e fizemos a mesma tarefa aqui. Tentamos encontrar padrões deles no Brasileirão e na Libertadores."

Jogo mais importante? "É o jogo mais importante porque é o próximo. Quando ele terminar, o próximo será o mais importante. É viajar ao futuro. Se ganharmos, os jogadores ficarão mais relaxados. Gosto de ver a situação de maneira distinta. O resultado não define o que vamos ser. Queremos ser um time competitivo, ganhando, perdendo ou empatando. Temos de nos preparar. Depois do Palmeiras pensaremos no Inter Miami e assim por diante."

Gramado. "Não tive a sorte de pisar no campo. Se vê que foi montado há poucos dias. Nesse sentido, espero que esteja o melhor possível para o jogo. No final, é o mesmo para as duas equipes. Estamos acostumados a jogar em um gramado mais curto, baixo, o Palmeiras no sintético. Vai ser parte do trabalho nos adaptarmos ao gramado, mas não é uma desculpa para amanhã."