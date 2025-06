Técnico do Botafogo: Mundial é 'incomparável' e europeus vêm com toda força

Renato Paiva, treinador do Botafogo, considera o Super Mundial da Fifa, com formato inédito, absolutamente "incomparável" a todos os outros já disputados até hoje, em qualquer que seja o formato. E garantiu, pelas conversas que teve com amigos europeus e pelo que observou nos últimos dias, que desta vez os times europeus virão "com força total, completamente focados".

O Botafogo só disputou o que chamamos de Mundial no Brasil - e a Fifa resolveu batizar de Intercontinental - uma vez, no ano passado. Perdeu para o Pachuca, do México, sem ter a chance de enfrentar um europeu, que seria o Real Madrid. Outros clubes brasileiros se proclamam e são considerados pela Fifa campeões mundiais - seja por ganhar as antigas Intercontinentais ou os mais recentes Mundiais.

"Não dá para comparar. O europeu vinha e só fazia um ou dois jogos. O que vamos jogar aqui é incomparável. E olha, tomando o pulso pelas conversas que tenho tido, a ambição é mesmo muito grande por parte dos europeus, porque é a primeira vez que um campeonato assim é disputado. Com estrutura, fase de grupos, depois os jogos eliminatórios. Eles todos querem ganhar, vêm com força e não acredito que haja uma equipe aqui que venha passear e não dê importância. Estão todos focados", falou Paiva, em entrevista no estádio Lumen Field, onde acontecerá o jogo contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília) de domingo.

Renato Paiva mostrou alívio e satisfação por ter finalmente conseguido tempo para treinar o Botafogo e considera que os dias em Santa Bárbara serão importantíssimos para subir o nível do Botafogo e almejar a classificação em um grupo tão duro, que tem também PSG e Atlético de Madrid.

"Para quem treina tão pouco, digo que tudo foi aproveitado. Recuperamos alguns comportamentos que estavam se perdendo por falta de treino e agora estamos trabalhando os detalhes, apresentando a forma de jogo aos jogadores que chegaram. Estou feliz por ver nossos jogadores desfrutarem do treino e vejo que a equipe voltou a conseguir colocar em prática o que havia perdido por falta de tempo de treino. Não é uma queixa, apenas uma constatação".

"Ele está muito contente com nosso trabalho e nós estamos muito contentes com o trabalho dele", falou o lateral Alex Telles, que deu entrevista no gramado natural do Lumen Field.

"Nosso objetivo é sermos nós próprios amanhã e colocar em prática tudo o que fizemos", falou Paiva, que completou: "A melhor forma de controlar é saber viver com ela. Quando a bola começar a rolar, acabou a ansiedade. Vamos desfrutar do momento, mas, claro, com muita responsabilidade."