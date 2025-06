Atacante da Inter de Milão fica retido no Irã e não embarca para o Mundial

O atacante Mehdi Taremi não conseguiu se juntar à delegação da Inter de Milão para a Copa do Mundo de Clubes após o espaço aéreo do Irã ter sido fechado em meio ao conflito do país com Israel. A informação é do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O que aconteceu

O jogador iraniano embarcaria hoje para a disputa do Mundial nos EUA, mas seu voo foi cancelado por questões de segurança. Ele foi até o aeroporto na capital Teerã, só que não pôde viajar.

O espaço aéreo do país foi fechado emergencialmente após o ataque de Israel. O bombardeio israelense ocorreu na última quinta-feira, com as tensões escalando com o revide do Irã, ontem.

A Inter mantém contato com Taremi e busca uma solução para levá-lo a Los Angeles, mas a situação é complicada. A equipe italiana estreia na competição na próxima terça, dia 17, contra o Monterrey, pelo grupo E —o mesmo do River Plate e do Urawa Red Diamonds.

O atacante defendeu a seleção iraniana na última Data Fifa. Titular absoluto, ele participou da derrota por 1 a 0 para o Qatar e marcou na vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Norte, no Irã, no último dia 10.