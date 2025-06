Sub-15 e sub-17 do Palmeiras batem União Mogi pelo Paulista e seguem 100%

Os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram seus compromissos contra o União Mogi, neste sábado, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O sub-15 bateu o adversário por 3 a 0, com gols de Kauê Richard, Maicon e Luis Fhelipe, enquanto o sub-17 triunfou por 4 a 1, com tentos de Juan Francisco, Ruan Yago, Eduardo e Juan Gabriel.

Já classificado para a segunda fase do Estadual, o sub-15 chegou aos 27 pontos, na liderança do Grupo 12. Até o momento, o time comandado pelo técnico Rodrigo Cabral está invicto no torneio, com nove vitórias. Na próxima rodada, as Crias da Academia encaram o União Suzano, às 9 horas (de Brasília) do sábado, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

O grupo principal do sub-15 alviverde está na Alemanha para a disputa da Hollage Whitsun Cup, que teve início neste sábado. Na sequência, as Crias da Academia rumam à Holanda para participar do Marveld Tournament, a partir do dia 13 de junho.

O sub-17 também já garantiu a vaga com antecedência à segunda fase do Estadual. Os palmeirenses alcançaram os 27 pontos, na primeira colocação do Grupo 12. Os alviverdes também ainda não foram derrotados no torneio e contam com 100% de aproveitamento nas nove partidas. O próximo compromisso da equipe é contra o União Suzano, no sábado, às 11 horas, na Academia de Futebol 2.

Antes, o elenco do sub-17 volta o foco ao Campeonato Brasileiro da categoria. A equipe entra em campo na quarta-feira, quando encara o Fluminense, às 15 horas, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).