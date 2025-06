Stabile admite crise e diz que Corinthians só contratará dentro das possibilidades financeiras

Na manhã deste sábado, durante manifestação em prol da reforma do estatuto do Corinthians, ocorrida no Parque São Jorge, Omar Stabile, presidente interino do clube, revelou a fragilidade financeira vivida pelo Timão, mas revelou que se reunirá com Dorival para abordar possíveis contratações que caibam no bolso.

"Estamos conversando com o financeiro. Não vou fazer nada que o financeiro diga que não pode ser feito. Não adianta eu pegar dinheiro emprestado no banco para fazer contratações e, depois, a situação dificultar mais ainda. O que eu quero falar é o seguinte: o Corinthians, evidentemente, não tem condições financeiras", declarou.

"O Corinthians precisa contratar dentro da possibilidade. Já conversei com o técnico (Dorival), algumas contratações pontuais devem acontecer. Vamos precisar de reuniões para definirmos se existe possibilidade do Corinthians usar recursos para trazer os jogadores que ele pensa em contratar", completou.

A diretoria do Timão está ciente da necessidade de reforçar o time para o segundo semestre, mas também pretende negociar jogadores na janela de transferências. O clube prevê algumas saídas e deve se desfazer de atletas que estão sem espaço no elenco.

Para trazer atletas, o Timão precisa aliviar a folha salarial. Alguns jovens ou jogadores que são pouco utilizados, como Léo Mana, Ryan ou Hugo, podem deixar o clube caso atraiam interessados. Diante da escassez de recursos financeiros, a ideia é trazer reforços pontuais, indo atrás de atletas que estiverem livres no mercado ou que venham por empréstimo.