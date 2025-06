Soteldo se apresenta ao Fluminense lesionado e deve perder a 1ª fase do Mundial de Clubes

Principal contratação do Fluminense para o Mundial de Clubes, o atacante Yeferson Soteldo deverá desfalcar a equipe durante toda a primeira fase da competição. O venezuelano chegou aos Estados Unidos com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda e precisará torcer para o clube tricolor avançar às oitavas de final para disputar a competição.

Contratado do Santos até o fim de 2028, o jogador de 27 anos sentiu dores musculares na derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, na terça-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e acabou substituído pelo atacante Cádiz no intervalo da partida. Apenas neste ano, além do problema atual, o jogador sofreu três lesões musculares que o afastaram dos jogos do Santos.

Soteldo chegou aos Estados Unidos na madrugada deste sábado e se apresentou ao técnico Renato Gaúcho em Columbia, na Carolina do Sul, onde o Fluminense se prepara para a estreia diante do Borussia Dortmund, na terça-feira, mas ficou fora do penúltimo treinamento antes do duelo, no Eugene Stone Stadium. Exames médicos realizados pelo camisa 7 nesta manhã constataram a lesão.

"Examinado pelo departamento médico do clube hoje pela manhã, foi detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda de grau 2", explicou o Fluminense, em nota. "Dessa forma, a princípio, o atleta está fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e já está em tratamento com a fisioterapia do clube para ser reavaliado ao longo dos próximos dias."

Além do Borussia Dortmund, na terça-feira, às 13h (horário de Brasília), o time carioca vai enfrentar o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no dia 21, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no dia 25, no encerramento da primeira fase do Grupo F.