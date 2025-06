Fluminense: Soteldo tem lesão e perde fase de grupos do Mundial

O atacante Soltedo se apresentou no hotel da delegação do Fluminense, em Colúmbia, na Carolina do Sul, nas primeiras horas deste sábado. Após sentir dores no segundo jogo da Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na noite do dia 10/06, deixou o campo de jogo.… pic.twitter.com/b1hU0KgwwV