Show de abertura do Mundial de Clubes 2025: veja onde assistir ao vivo

O show de abertura do Mundial de Clubes 2025 está previsto para as 20h15 (horário de Brasília) de hoje. A apresentação será 45 minutos antes do pontapé inicial entre Inter Miami e Al-Ahly, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Onde assistir? Sportv (TV fechada), DAZN (site e aplicativo) e CazéTV (YouTube), que exibirão os 63 jogos do torneio.

A cerimônia terá início com performances de música latina. Os artistas Vikina e Richaelio sobem ao palco com produção de Emilio Estefan Jr., referência na divulgação mundial do estilo.

Rap também será representado. Estão previstos shows do norte-americano Swae Lee e do marroquino French Montana, atrações internacionais do evento.

Encerrando a cerimônia, a Fifa fará uma homenagem simbólica aos 32 clubes participantes. Os escudos serão levados ao gramado e dispostos em uma formação luminosa dourada, que será enviada ao Museu da Fifa, em Zurique.

A partida entre Inter Miami e Al-Ahly, válida pelo Grupo A, começa às 21h. O Palmeiras, que também integra a chave, estreia no dia seguinte contra o Porto.