Show de abertura do Mundial de Clubes: artistas, horário e onde assistir

O show de abertura do Mundial de Clubes 2025 está marcado para as 20h15 (de Brasília) de sábado, 14 de junho, 45 minutos antes de a bola rolar para o jogo de inauguração do torneio da Fifa, entre Inter Miami e Al-Ahly, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O show de abertura da Copa do Mundo de Clubes terá transmissão de sportv (tv fechada), DAZN (app e site) e CazéTV (YouTube). Os três veículos exibirão todos os 63 jogos da competição.

O início do espetáculo contará com shows de música latina. Os artistas locais Vikina e Richaelio serão os primeiros a se apresentar, sob produção de Emilio Estefan Jr., figura central na popularização global deste estilo musical.

Na sequência, dois artistas de rap se apresentarão no Hard Rock Stadium. O norte-americano Swae Lee e o marroquino French Montana foram os escolhidos pela organização.

Depois das apresentações musicais, a Fifa planeja uma homenagem aos clubes participantes do Super Mundial. Os 32 escudos serão levados ao gramado e formarão um símbolo luminoso e dourado de união que, posteriormente, será levado ao Museu da Fifa em Zurique, na Suíça.

Inter Miami e Al-Ahly se enfrentam a partir das 21h no único jogo do dia da abertura. As duas equipes estão no Grupo A, o mesmo do Palmeiras, que estreia no dia seguinte contra o Porto (POR).