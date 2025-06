São Paulo inicia pausa 'em obras' antes de maratona contra líderes e rival

O São Paulo terminou a primeira metade da temporada de maneira turbulenta: nas últimas semanas, a equipe se desfalcou com lesões importantes, acumulou tropeços e viu a pressão da torcida aumentar diante do trabalho do técnico Luis Zubeldía.

Pausa em hora boa?

O período de um mês sem entrar em campo veio em um momento crucial para o clube, que usará a pausa do Mundial de Clubes para "entrar em obras".

Os três próximos compromissos da equipe, ainda sem data definida, são pesados. O Tricolor encara uma maratona que começa em compromissos contra Flamengo e Bragantino, dois dos times mais bem colocados do Brasileirão, fora de casa. Depois disto, ainda tem o clássico contra o Corinthians no Morumbis, que virou pesadelo defensivo: nas últimas dez partidas em seu estádio, o São Paulo foi vazado em nove oportunidades.

Na volta, possivelmente teremos mais alternativas para reverter a situação. No Brasileirão estamos mal, mas nas outras competições estamos decentes, como na Copa do Brasil e Libertadores. Depois da pausa, imagino que, com todos juntos, a equipe pode jogar melhor e conseguir os resultados.

Luis Zubeldía

As iniciativas na pausa envolvem decisões importantes: Zubeldía, por exemplo, está pressionado no cargo, e uma mudança no comando técnico não está descartada por parte da diretoria — o tempo para um sucessor se adaptar, neste caso, joga contra o argentino.

Por outro lado, as próximas semanas podem trazer reforços caseiros: nomes como Oscar e Lucas estão se recuperando de lesões e devem voltar ao time no mês que vem, assim como o lateral Igor Vinícius (se não deixar o clube), o meio-campista Marcos Antônio e o atacante Ferreirinha. Já Calleri e Luiz Gustavo não são esperados tão cedo.

A novidade, de fato, atende pelo nome de Dinenno. O centroavante argentino chegou após rescindir com o Cruzeiro, já entrou em campo na derrota contra o Vasco de anteontem e vai usar a pausa para tentar ganhar espaço entre os titulares.

A situação no Brasileirão é complicada: o Tricolor é o 14º colocado da tabela com apenas 12 pontos, um à frente do Inter, que abre o Z4. Na Libertadores e na Copa do Brasil, no entanto, o cenário é positivo, e a equipe se prepara para atuar nas oitavas de final de ambos os torneios.