São Paulo fecha 1º semestre com aproveitamento inferior ao de 2024; veja números

A derrota para o Vasco marcou o último jogo do São Paulo no primeiro semestre de 2025. Com campanha ruim no Morumbis e má colocação no Campeonato Brasileiro, o Tricolor não acumulou bom aproveitamento.

Em 34 partidas disputadas, a equipe do técnico Luis Zubeldía conquistou 14 vitórias, acumulou 12 empates e sofreu oito derrotas. Em casa, o time venceu apenas oito dos 18 jogos que disputou.

O aproveitamento geral na temporada é de 52,9%, número inferior em relação ao primeiro semestre do ano passado. Em 2024, o São Paulo encerrou a metade inicial do ano com 60,9% de aproveitamento. Ao todo, foram 18 vitórias, dez empates e sete derrotas.

Os números no Morumbis são similares. Na atual temporada, a equipe somou oito vitórias, sete empates e três derrotas, com aproveitamento de 57,4%. Em 2024, foram dez vitórias, cinco empates e três derrotas, o que gera rendimento de 64,8%.

No Brasileirão, o São Paulo ocupa apenas a 14ª colocação, com 12 pontos conquistados, apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time está apenas a um ponto da zona de rebaixamento.

Apesar da péssima campanha na liga nacional, o Tricolor teve bom desempenho nas Copas. Na Libertadores, a equipe são-paulina se classificou ao mata-mata na primeira posição de seu grupo, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Já na Copa do Brasil, avançou às oitavas após superar o Náutico.

Agora, o São Paulo terá um período para descansar e também consertar os erros do primeiro semestre. Por conta da Copa do Mundo de clubes, o time voltará a campo apenas em julho.