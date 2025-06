São Paulo bate Juventude e emenda quinta vitória consecutiva no Brasileirão feminino

O São Paulo venceu neste sábado, fora de casa, o Juventude por 1 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, em jogo disputado no Estádio Alfredo Jaconi. Giovanna Crivelari marcou o único gol da partida.

VITÓRIA DO TRICOLOR! O São Paulo venceu o Juventude por 1?? a 0??, pela 14ª rodada do Brasileirão! ?? Crivelari Próxima partida: São Paulo x Internacional, quarta-feira (18), às 15h, no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco (SP), pelo Brasileirão.... pic.twitter.com/U5tTGPnNsD ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) June 14, 2025

Com o resultado, o São Paulo emendou a sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro feminino, chegou aos 30 pontos e assumiu a segunda posição do torneio. O Juventude, por sua vez, segue em 14º lugar, com nove tentos.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. O São Paulo recebe o Internacional, enquanto o Juventude visita o Bahia.

O jogo

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo São Paulo, que abriu o placar aos 15 minutos. Após bate e rebate na área, Giovanna Crivelari bateu, e contou com desvio de Carla Cruz para balançar as redes. Aos 34, a equipe paulista quase ampliou o marcador. Camilinha passou para Dudinha, que bateu cruzado, mas parou em grande defesa da goleira Renata May.

A etapa complementar foi mais truncada e o São Paulo conseguiu administrar a vantagem. Precisando do resultado, o Juventude foi para cima, mas não conseguiu criar chances efetivas.