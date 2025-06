Santos vence Vasco e avança invicto para o mata-mata do Brasileiro Feminino A2

Neste sábado, o Santos recebeu e venceu o Vasco por 2 a 0, em partida válida pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2. As Sereias lideram o grupo A e avançam de forma invicta às quartas de final.

Tocou na saída da goleira e comemorou! ?? pic.twitter.com/zEjnQDdGYx ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) June 14, 2025

Com a vitória, o Santos aguarda a equipe que terminará na quarta colocação do grupo B. O Vasco não conseguiu ficar entre os quatro primeiros colocados do grupo e está eliminado.

As datas e horários dos confrontos de ida e volta das quartas ainda não têm definição. As equipes que avançarem às semifinais garantem o acesso à primeira divisão do Brasileiro.

Os gols do jogo

As Sereias abriram o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Laryh recebeu em velocidade pelo lado direito, cruzou e Rafa Andrade bateu de chapa no canto direito.

Aos 29 do segundo tempo, o time da casa ampliou com gol de Carol Baiana, ao receber bola enfiada de Laryh, em sua segunda assistência no jogo.