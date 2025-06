Santos tem maior crescimento nas redes entre os 100 maiores clubes do mundo

O Santos registrou o maior aumento nas redes sociais entre os 100 clubes com mais seguidores no mundo.

O que aconteceu

O Santos cresceu 81,7% nas suas redes sociais desde junho de 2024. Os números são do CIES Football Observatory, instituto acadêmico da Suíça dedicado a estudos do esporte.

O Peixe já registrava uma melhora nas redes antes de Neymar e viu um boom a partir da chegada do astro, em janeiro. A equipe de marketing e redes sociais do Santos tem orçamento restrito, mas é referência no país. O Peixe tem, atualmente, 7,5 milhões de seguidores no Instagram, 6,8 milhões de seguidores no Tiktok e 3,1 milhões de seguidores no X.

Desde que bem trabalhado, o bom alcance das nossas redes sociais é fundamental para a visibilidade e exposição do clube. Estamos investindo nessa área desde o início da gestão, pois sabemos o quanto é importante apresentarmos grandes números nas mídias, principalmente pensando em oportunidades comerciais Marcelo Teixeira, presidente do Santos

O Santos teve o maior aumento, seguido por Valladolid e Mallorca. Real Madrid e Barcelona subiram 11 e 12%, respectivamente, mas seguem na liderança geral de seguidores. Os números não contam o Youtube.

Tendências de crescimento registradas desde junho de 2024 (sem YouTube) entre os 100 maiores clubes:

1 - Santos-BRA: +81,7%

2 - Valladolid-ESP: +45,1%

3 - Mallorca-ESP: +34,9%

4 - Real Betis-ESP: +37,4%

5 - Athletic Club-ESP: +34,5%

6 - Girona-ESP: +30,1%

7 - Espanyol-ESP: +29,4%

8 - Sporting-POR: +28,9%

9 - Lille-FRA: 27,7%

10 - Celta-ESP: 26,4%