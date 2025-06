Santos goleia o Grêmio Mauaense pelo Campeonato Paulista sub-17; sub-15 fica no empate

Na manhã deste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Santos enfrentaram o Grêmio Mauaense pela nona rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias. No Estádio Municipal Pedro Benedetti, os mais velhos golearam por 8 a 0, enquanto os mais novos ficaram no empate em 1 a 1.

Sub-17

No Campeonato Paulista sub-17, o Santos segue na liderança do grupo 14, com 24 pontos conquistados. Os gols da vitória foram marcados por João Grando (quatro vezes), Vinícius Rocha, Lorenzo de Paula e Davi Santos.

"Estou muito feliz pelos quatro gols. Foi um bom desempenho da nossa equipe no jogo de hoje. Conseguimos trabalhar bem a bola e, graças a Deus, consegui concluir bem com os quatro gols lá na frente. Dedico eles para minha família! Para o meu irmão, meu pai e minha mãe", disse Grando.

Sub-15

No sub-15, o Grêmio Mauaense abriu o placar, mas o argentino Ignacio empatou para o Santos e garantiu o empate. Assim, o Peixe é líder do grupo 14, com 22 pontos somados.

As duas equipes do Santos voltam a campo no próximo sábado diante do São Bernardo, no Estádio Espanha, em Santos. O sub-15 entra em campo às 9 horas (de Brasília), enquanto o sub-17 joga às 11 horas. Os dois jogos são válidos pela décima rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias.