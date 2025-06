Santos emenda sequência de vitórias como visitante inédita na temporada

O Santos conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira contra o Fortaleza por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta maneira, após o triunfo que livrou o Peixe do Z4 antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o time paulista chegou emendou uma sequência inédita fora de casa em 2025.

Pela primeira vez nesta temporada, o Alvinegro Praiano venceu duas vezes consecutivas longe de seus domínios. Isso porque, na décima rodada do Brasileirão, com gol de Guilherme, o Santos venceu o Vitória no Barradão, em Salvador (BA).

No Campeonato Paulista, o Peixe venceu apenas um duelo como visitante: contra a Inter de Limeira. A partida foi 3 a 0, com show de Neymar, que marcou um gol olímpico e distribuiu duas assistências para Tiquinho Soares fechar o placar. Vale destacar que, na sequência, o Santos venceu o Coritiba no Couto Pereira por 4 a 1, no entanto, não era um jogo oficial e sim uma partida amistosa de intertemporada.

As duas vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro colocaram o Santos na oitava colocação do quesito na competição, com seis pontos consquitados, em sete partidas. Antes dos dois triunfos em sequência, o Alvinegro somava cinco derrotas.

Com o resultado, o Santos chegou aos 14 pontos e, enfim, saiu do Z4 do Brasileirão, pulando para a 15ª colocação.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Santos e Fortaleza só voltam aos gramados no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe encara o Palmeiras, enquanto o Fortaleza pega o Ceará. Datas e horários ainda serão definidos posteriormente pela CBF.