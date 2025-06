Santos envia representante a Portugal para tentar evitar punição da Fifa

O Santos tem um representante em Portugal para tentar o acordo com o Arouca (POR).

O que aconteceu

O Santos conta com a ajuda de José Duarte de Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português de Santos. Ele é pai de Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão do Peixe.

José Alves negocia com o Arouca pessoalmente para tentar um acordo pela dívida de cerca de R$ 16 milhões. O Santos comprou João Basso em 2023 e não honrou as parcelas.

A ideia do Peixe é conseguir um acerto e iniciar pagamento imediato: uma entrada e o restante em parcelas. Essa negociação, porém, não será fácil.

O Santos argumenta que, se conseguir um recurso na Fifa, a demanda seria prorrogada em vários meses. O prazo do Peixe dado pela Fifa é até 24 de junho para pagar ou fazer um acordo.

O Peixe está otimista, mas o UOL conversou com o Arouca e a resposta não foi animadora. "Estamos muito longe de um acordo", disse um dirigente do clube português.

Se não chegar a um acordo ou ganhar tempo com um recurso, o Santos pode levar o transfer ban da Fifa. A punição impediria o Peixe de registrar novos atletas por até três janelas de transferências.