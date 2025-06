Saiba como assistir o UFC Atlanta, card liderado por Kamaru Usman vs Joaquin Buckley

Mais de seis anos depois, o Ultimate retorna a Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, para promover mais um evento, neste sábado (14). Liderado por um duelo de gerações entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley, o UFC Atlanta contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

A luta principal do UFC Atlanta colocará frente a frente dois representantes de gerações diferentes. Ex-campeão e um dos grandes nomes da divisão dos meio-médios (77 kg) na história, Kamaru Usman encara o promissor Joaquin Buckley, que vive um grande momento na organização, embalado por seis vitórias consecutivas desde que desceu para a categoria até 77 kg.

Os dois subirão no octógono neste sábado com missões diferentes, mas um objetivo em comum. Enquanto o veterano de 38 anos busca encerrar um incômodo jejum de vitórias, que dura quase quatro anos, e se reinserir na corrida por uma chance de disputar novamente o título da categoria, Buckley, de 31 anos, tenta manter sua ascensão rumo ao topo, de olho em seu primeiro 'title shot' na organização.

Co-main event

Assim como na luta principal, o 'co-main event' da noite também terá uma ex-campeã entrando em ação, no caso, Rose Namajunas. A americana de ascendência lituana, ex-detentora do cinturão peso-palha (52 kg), subirá no cage para encarar a compatriota Miranda Maverick, sua antiga companheira de treinos, em uma disputa válida pelo peso-mosca (57 kg).

Esquadrão Brasileiro

Como sempre, o 'Esquadrão Brasileiro' marcará presença em um evento do Ultimate. Pelo card principal do UFC Atlanta, o peso-galo (61 kg) Raoni Barcelos vai encarar o ex-campeão da categoria Cody Garbrandt. Já na parcela preliminar do show, o meio-pesado (93 kg) Rodolfo Bellato medirá forças com o escocês Paul Craig, único lutador capaz de derrotar o campeão Magomed Ankalaev no MMA profissional até o momento.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

