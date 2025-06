Russell desbanca Verstappen e festeja pole no GP do Canadá de Fórmula 1 com 'volta espetacular'

Em uma classificação emocionante, George Russell assegurou a sua primeira pole na atual temporada ao fazer o melhor tempo no fim da sessão classificatória para o GP do Canadá de Fórmula 1 neste sábado, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Além de largar no posto nobre do grid, ele ainda desbancou o holandês Max Vesrtappen deixando o adversário em segundo lugar.

Feliz pelo feito, o piloto da Mercedes não escondeu o contentamento ao comemorar o resultado nos boxes junto com os mecânicos. Ele disse que a conquista veio com uma performance espetacular de seu carro no "apagar das luzes".

"Hoje foi realmente espetacular ter esse desempenho na frente dessa torcida. Chegar na pole aqui realmente foi graças a uma das melhores voltas da minha vida", afirmou Russell em entrevista após a classificação, ao assegurar o resultado nos segundos finais do treino oficial.

"No volante, temos a previsão do tempo e a cada curva eu estava mais rápido. Aí eu percebi que a volta era realmente muito boa. Confesso a vocês que eu estou muito feliz com esse resultado", disse.

Sobre a rivalidade com Verstappen, ele saiu pela tangente e evitou alimentar qualquer tipo de polêmica com o rival da Red Bull. "Olha, posso garantir que somos amigos e não existe qualquer tipo de problema. Ainda tenho alguns pontos na carteira para usar", brincou.

Terceiro colocado no treino classificatório, Oscar Piastri não conseguiu brigar pelo topo. No entanto, ele disse estar satisfeito e agora vai concentrar as suas atenções para a corrida deste domingo. "Estou bastante feliz no momento. Foi uma boa reviravolta. Estou satisfeito com o terceiro lugar, e agora é pensar na prova", afirmou.