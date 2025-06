Rossi quer Flamengo 'medindo forças' contra times europeus no Mundial

O goleiro Rossi, do Flamengo, vê no Mundial de Clubes, uma chance de enxergar melhor o nível do futebol brasileiro e sul-americano no cenário internacional.

Em entrevista coletiva, hoje (14), o arqueiro flamenguista disse que o elenco rubro-negro pode ser um diferencial na competição. Além disso, Rossi exaltou a chance de encontrar grandes atletas em campo.

Temos um privilégio de encontrar grandes times, grandes jogadores, grandes goleiros. Isso cria uma expectativa muito grande para cada time. Sabemos que temos um grande elenco, que pode fazer diferença dentro de campo.

Cada país tem sua competição, cada time tem sua ideia, mas ter a possibilidade de disputar o Mundial com os melhores times do mundo é algo muito bom de experimentar. A gente tem uma ideia do nível brasileiro, do nível sul-americano, a gente vê pela TV outras grandes competições. Jogar contra essas equipes vai nos dar uma grande ideia do que estamos preparados para fazer.

Rossi, goleiro do Flamengo

Para o jogador, não há favoritismo do Flamengo contra o Espérance (TUN), na estreia. As equipes se enfrentam na próxima segunda (16), às 22h (de Brasília), pelo Grupo D, que também conta com Chelsea (ING) e LAFC (EUA).