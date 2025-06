Rose Namajunas escolhe lado em Amanda vs Kayla: "Vou torcer por ela"

O possível confronto entre Amanda Nunes e Kayla Harrison tem movimentado o cenário do MMA feminino, e uma voz respeitada na categoria comentou sobre a luta. Rose Namajunas, ex-campeã peso-palha (57 kg) do UFC, destacou o potencial do embate e os elementos que mais lhe chamam a atenção.

A norte-americana, que retorna ao octógono neste sábado (14) para enfrentar Miranda Maverick no UFC Atlanta, apontou a evolução da trocação de Harrison como um dos pontos-chave do duelo. Ao mesmo tempo, ressaltou que a força física e o jiu-jitsu da brasileira, que volta à divisão peso-galo (61 kg) após ter dominado também os 66 kg, serão fatores determinantes.

"Estou definitivamente muito empolgada para essa luta. Será interessante ver como Kayla vai lidar com o jogo em pé da Amanda. Acho que essa é, provavelmente, a principal dúvida de todos. Mas o striking da Kayla vem melhorando a cada apresentação. Vai ser interessante ver se ela consegue colocar as mãos na Amanda, mas a Amanda tem um ótimo jiu-jítsu e é muito forte", analisou durante a coletiva de imprensa.

Quem leva a melhor?

Ao ser questionada sobre quem acredita que sairá vencedora do confronto, Namajunas evitou cravar um palpite, mas não escondeu sua torcida. A ex-campeã destacou que admira ambas as atletas, mas se sente especialmente conectada com Harrison por valores pessoais e pela forma como ela se posiciona publicamente.

"Previsão? Ainda não sei se tenho uma, mas gosto muito das duas. A Kayla me conquistou como fã. Vou torcer por ela, mas a Amanda Nunes é obviamente a maior, então, sim, vou assistir", afirmou.

O possível embate entre Harrison, atual campeã invicta do UFC, e Nunes, em busca de retomar seu trono, promete agitar a divisão até 61 kg e ampliar ainda mais o interesse pelo esporte. Enquanto isso, Namajunas segue focada em seu próprio desafio, destacando o crescimento da modalidade e o alto nível técnico das atletas envolvidas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok