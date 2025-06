Robbie Williams será embaixador musical da Fifa no Mundial de Clubes

Robbie Williams, artista britânico de fama mundial e vencedor de diversos prêmios ao longo da carreira, foi anunciado como embaixador da música da FIFA para o Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Durante uma videoconferência com Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi revelado o primeiro projeto dessa colaboração: Williams confirmou que compôs e gravou a música "Desire", o novo hino oficial da FIFA. A canção foi criada em parceria com seus colaboradores frequentes Karl Brazil, Owen Parker e Erik Jan Grob.

"Desire" fará sua estreia mundial no sábado, 14 de junho, antes do jogo de abertura do torneio. A partir daí, a música será trilha sonora oficial de todos os eventos da FIFA, incluindo a Copa do Mundo Fifa 26 e futuras competições organizadas pela entidade.

O lançamento será acompanhado por um videoclipe, que será exibido nos telões do Hard Rock Stadium, em Miami. O palco marcará o início do torneio, com o confronto entre Al Ahly FC, do Egito, e o Inter Miami CF, dos Estados Unidos. O novo hino será tocado nas entradas em campo de todas as seleções e clubes em torneios da FIFA ao redor do mundo. Combinando emoção e intensidade, a música foi feita para eletrizar os estádios, representando o orgulho, a paixão e a união que tornam o futebol único.

Como embaixador musical da FIFA, Robbie Williams convidou a consagrada cantora italiana Laura Pausini para participar da criação: "Nosso embaixador musical, Robbie Williams, criou um hino oficial verdadeiramente espetacular, cheio de emoção e energia. E a participação da Laura Pausini o torna ainda mais especial ? declarou Gianni Infantino. ? Com dois artistas incríveis por trás de "Desire", essa música simboliza o espírito global do futebol. Ouvi-la na cerimônia de abertura do primeiro jogo será um momento épico para o início do primeiro Mundial de Clubes Fifa", declarou Infantino.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e reconhecimento internacional, a presença de Robbie Williams sinaliza uma nova fase na proposta cultural da FIFA, que aposta no poder universal da música para se conectar com os torcedores e amplificar as emoções genuínas que o futebol proporciona. Famoso por suas performances impactantes e seu repertório repleto de hinos, Williams traz uma visão artística única para os grandes momentos do esporte.

Ao comentar sobre esse novo papel, Robbie disse: "A música e o futebol têm um poder único: unem as pessoas como nada mais no mundo. Cada um fala sua própria linguagem universal de conexão, espírito e comunidade. Quando esses dois mundos se encontram, a experiência é incomparável. Por isso, ser embaixador musical da FIFA é uma honra enorme para mim. O futebol e a música sempre estiveram presentes na minha vida, então este projeto tem um significado muito pessoal".

"Cresci vendo as entradas dos times em campo, ouvindo os hinos, sentindo aquela emoção... então compor e gravar o hino oficial da FIFA é um verdadeiro privilégio. Quis criar uma canção que capturasse tudo: paixão, tensão, orgulho e aquela grandeza que se sente antes do apito inicial. É de arrepiar poder unir o futebol e a música nesse palco global. Estou empolgado por poder cantar essa música em alguns dos meus torneios favoritos nos próximos anos ? e nada me deixa mais feliz do que ter Laura Pausini ao meu lado nesse projeto. Ela é uma artista extraordinária, com uma voz perfeita para este momento", afirmou.

Laura Pausini, reconhecida por sua carreira internacional de sucesso, milhões de discos vendidos e músicas gravadas em diversos idiomas, também comentou sobre sua participação: "Fiquei muito honrada com o convite para colaborar com o Robbie Williams na música "Desire", que é maravilhosa e profundamente emocionante. Participar do Mundial de Clubes da FIFA ao lado dele é um sonho realizado. Cresci na Itália, onde a emoção e a paixão pelo futebol fazem parte da nossa identidade. Ter agora a chance de cantar ao vivo com o Robbie, diante de milhares de fãs, e levar minha voz a diferentes partes do mundo, é simplesmente incrível", concluiu.

O Mundial de Clubes da FIFA 2025? será disputado em doze estádios distribuídos por onze cidades dos Estados Unidos. A grande final está marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey ? um encerramento que promete ser inesquecível. Na ocasião, Robbie Williams e Laura Pausini apresentarão ao vivo o hino oficial do torneio.

Todos os 63 jogos da competição serão transmitidos ao vivo, de forma gratuita, pela plataforma DAZN.com, permitindo que torcedores de todo o mundo acompanhem a estreia do novo formato do torneio. Ingressos e pacotes especiais já estão disponíveis no site oficial: fifa.com/es/tickets.