Rival de Messi no Mundial ficou 'entre a vida e a morte' após cambalhota

Artilheiro do Al Alhy na temporada, o meio-campista Emam Ashour tenta ofuscar o Inter Miami de Lionel Messi no jogo de abertura da Copa do Mundo de Clubes, e por motivos bem diferentes do que na Copa Africana de Nações em 2024.

O que aconteceu

Ashour virou desfalque da seleção do Egito após tentar uma cambalhota durante um treino no ano passado. O jogador caiu de cabeça no gramado e precisou ser levado ao hospital.

O meia teve uma concussão e acabou cortado do jogo pelas oitavas de final, que terminou com eliminação do Egito nos pênaltis pela República Democrática do Congo.

Emam Ashour foi hospitalizado após sofrer lesão na cabeça em treino do Egito Imagem: Reprodução/Instagram/emam.ashour90

Ashour disse na época que ficou "entre a vida e a morte". O jogador publicou foto em seu perfil no Instagram onde também agradeceu aos médicos que o atenderam.

Em campo, o egípcio comandou o Al Ahly na última temporada. Ele foi o artilheiro do time, com 19 gols, e também o que mais atuou, com 40 partidas.

Será a segunda competição mundial de Ashour em seis meses. Em 14 de dezembro do ano passado, o Al Ahly encarou o Pachuca (MEX) pela Copa Intercontinental e acabou derrotado nos pênaltis.

Al Ahly e Inter Miami se enfrentam hoje, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. A partida marca o início do torneio nos Estados Unidos. A chave ainda conta com Palmeiras e Porto.