Rio terá shows gratuitos em Copacabana durante jogos do trio no Mundial

A Fan Zone da Copa do Mundo de Clubes contará com shows gratuitos na Praia de Copacabana durante os jogos de Botafogo, Flamengo e Fluminense, que serão exibidos nos dois telões montados no local.

O que aconteceu

O evento começa às 21h (de Brasília) de amanhã, com apresentação da bateria do Botafogo Samba Clube, escola de samba do Grupo Ouro. O Alvinegro encara o Seattle Sounders a partir das 23h, no Lumen Field, em compromisso válido pelo Grupo B —o mesmo de Atlético de Madri e PSG.

Na segunda, o sambista Dudu Nobre comanda o show antes da estreia do Flamengo no Mundial. O artista inicia os trabalhos a partir das 20h, e a bola rola para o jogo do Rubro-negro contra o Esperance, da Tunísia, às 22h.

O DJ Marlboro também está confirmado e será a atração no dia do jogo entre Fla e Chelsea, no dia 19. A apresentação começa às 13h30, com o duelo da segunda rodada ocorrendo na sequência, às 15h.

Outros artistas serão confirmados nos dias de jogos do trio carioca na competição, sempre com relação com os clubes. As partidas do Fluminense também contarão com apresentações musicais prévias, que ainda serão anunciadas. O evento está previsto para ser realizado até o dia 25 de junho, quando termina a fase de grupos.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados no site da Sympla —clique aqui. Os governos do Estado e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro apoiam o evento.

Além da música e da exibição dos jogos, a Fan Zone contará com ativações interativas, áreas gastronômicas e diversas atrações para a família. O evento é uma realização da Effect Sport, apresentada pela Betano, com patrocínio de Centrum e Hisense.