Remo e CRB tentam retornar ao G-4 da Série B na 12ª rodada

Com direito a disputa por vaga no G-4, a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com três jogos. Os principais destaques ficam para CRB e Remo, que podem retornar à zona de acesso.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 16h, quando tentando retornar ao G-4, com 18 pontos, encara o líder e embalado Goiás, no estádio Rei Pelé. Os goianos não perdem desde a quarta rodada e tentam manter ao menos os quatro pontos de vantagem na liderança.

Pouco mais tarde, às 18h30, é a vez do apertado Athletico-PR receber o Remo, na Ligga Arena. Os paranaenses têm 14 pontos, enquanto os paraenses acumulam 20.

Às 20h30, Athletic-MG e Operário se enfrentam na Arena Sicredi em momentos distintos. Com 14 pontos, o time de Ponta Grossa aparece em 11°, enquanto os mineiros, com seis, ocupam a vice-lanterna.

A rodada segue no domingo, com mais três jogos. Novorizontino e Cuiabá se enfrentam no Estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 16h, simultaneamente a Atlético-GO e Coritiba. Mais tarde, às 20h30, é a vez do encontro entre Criciúma e Amazonas, no Heriberto Hulse.

Na segunda-feira, a Chapecoense recebe a Ferroviária, às 19h, na Arena Conda. A rodada se encerra no dia seguinte, quando a partir das 19h30, Volta Redonda e Avaí medem forças no Raulino de Oliveira.