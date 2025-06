Real renova com zagueiro que vai ao Mundial e coloca rescisão em R$ 6,4 bi

O Real Madrid renovou o contrato do zagueiro Raul Asencio, 22, com um novo acordo de seis anos, até 2031. A cláusula de rescisão do contrato é de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões, na cotação de hoje). A informação é do jornal norte-americano The Athletic.

O que aconteceu

Asencio começou a última temporada atuando pelo Castilla, o time B do Real Madrid. Ele ganhou espaço no time principal após uma série de lesões no setor defensivo e a venda de Nacho.

O jovem zagueiro estreou no time principal do Real Madrid em novembro. Ele ganhou status de titular com boas atuações e fez 41 partidas na temporada.

As boas atuações levaram Asencio à seleção espanhola. Ele foi convocado em março deste ano, mas não entrou em campo.

O jogador é um dos protagonistas de um problema judicial envolvendo atletas da base do Real Madrid. A promotoria espanhola investiga o caso de uma suposta filmagem e distribuição de vídeos com conteúdo sexual envolvendo uma adolescente e uma mulher.