Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Duda Ribeiro fora da final da Copa do Mundo

As brasileiras Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Duda Ribeiro não conseguiram avançar para a final da Copa do Mundo de skate street de Roma. A semifinal foi realizada neste sábado.

Por ser uma das líderes do ranking, Rayssa tinha estreado já nas quartas de final. Neste sábado, a medalhista olímpica não esteve bem. Rayssa Leal ficou apenas na 12ª colocação, com 136,22 pontos. Pâmela Rosa foi a melhor brasileira na semifinal, em 11º, com 137,04 pontos. A outra brasileira, Duda Ribeiro, acabou em 14º lugar, com 123,13 pontos. Apenas as oito melhores atletas avançavam para a final de domingo.

Das oito finalistas, cinco são japonesas. A australiana Chloe Covell, porém, obteve a maior nota da semifinal: 172,37 pontos. A chinesa Chenxi Cui e a espanhola Daniela Terol são as outras skatistas que seguem na competição.

Rayssa Leal cometeu erros na primeira tentativa na semifinal neste sábado. Na segunda volta, a brasileira tinha se recuperado, no entanto, caiu do skate na última manobra. Na parte final, acertou as duas primeiras manobras, mas errou a seguinte. Ela fechou a bateria na quarta colocação, com 136,22 pontos.

Pâmela Rosa, por sua vez, precisava de uma nota 79,15 em sua última manobra para conseguir um lugar na decisão. A atleta, porém, sofreu uma queda, e não conseguiu a classificação.

A final feminina da Copa do Mundo de Roma acontece a partir das 13 horas (de Brasília) deste domingo. Na decisão, são três voltas e três manobras, e também vale a melhor nota de cada.