Raphinha diz que quase foi para a Arábia em 2024: 'Sonho falou mais alto'

Raphinha contou que quase foi jogar na Arábia Saudita em 2024.

O que aconteceu

Raphinha recebeu uma proposta bilionária de um clube saudita no ano passado. E resolveu ficar no Barcelona.

O meia-atacante balançou, mas decidiu seguir na Espanha. E agora está de contrato renovado até 2028.

O Al-Hilal é um dos interessados e fez nova proposta neste ano. A ideia do atleta, porém, é continuar no futebol europeu nos próximos anos.