Raphael Veiga avalia pressão no Palmeiras para o Mundial e projeta: "Temos que ganhar dos melhores"

O elenco do Palmeiras está preparado para a estreia na Copa do Mundo de Clubes. Na tarde deste sábado, a delegação chegou a Nova Jersey para fazer o reconhecimento do gramado do MetLife Stadium, onde o Verdão encara o Porto, na primeira rodada, a partir das 19 horas (de Brasília) deste domingo. O meio-campista Raphael Veiga avaliou a pressão da equipe para o torneio e projetou o desempenho do clube contra os melhores times.

"Eu acho que a pressão não é ruim, é um privilégio e poder estar aqui, disputando um campeonato desse contra grandes equipes. O Abel sempre fala e eu repito: se a gente quer ser o melhor, temos que ganhar dos melhores. E aqui estão os melhores times", revelou Veiga.

"A gente está aqui por mérito, fizemos por onde. Os jogos serão difíceis, mas a gente também vai criar dificuldade para os times que jogarmos contra. É estar preparado e acima de tudo, desfrutar de onde a gente está, porque vai ser um momento legal", seguiu o camisa 23.

O Palmeiras classificou-se à Copa do Mundo de Clubes da Fifa graças ao título da Libertadores em 2021. Raphael Veiga é um dos remanescentes da equipe, que também disputou os Mundiais da Fifa de 2020 e 2021.

A Copa do Mundo de Clubes conta com 32 times seis das principais confederações do futebol mundial (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC e Uefa). Além do Palmeiras, o torneio conta com outros três brasileiros: Botafogo, Flamengo e Fluminense.

No Grupo A, além de Porto, o Palmeiras enfrenta Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Avançam às oitavas de final as duas melhores equipes de cada chave. Os classificados do Grupo A enfrentam os melhores colocados do Grupo B, que conta com Atlético de Madrid, Botafogo, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders.